• Финансовые власти затеяли очередной пенсионный эксперимент. Вместо ИПК гражданам предложат копить на будущую старость добровольно. Однако без капитального ремонта всей пенсионной системы эффективность «гарантированного продукта» может оказаться низкой. Подробнее читайте в колонке обозревателя Банки.ру Альберта Кошкарова «Пенсия — избранным, остальным — пособие».

• Банки продолжают снижать ставки по ипотечным кредитам. Но есть неприятные новости: жилье стало дорожать. Стоит ли поторопиться и покупать недвижимость уже сейчас, или подождать лучших условий? Разбираемся в материале Банки.ру.

• Государство планирует централизовать расчет долговой нагрузки граждан. Для этих целей будет создана новая организация — квалифицированное бюро кредитных историй. Разбираемся, какая информация будет ему доступна.



• С 2020 года в России заработают региональные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Впоследствии их планируют распространить на общее страхование жилья. О том, какие изменения ждут собственников, читайте в публикации Банки.ру.

• Брокеры любят говорить, что биржа — лучший обменник. Банки.ру разобрался, при каких условиях это справедливо и какие тарифы лучше всего подходят для этих целей.