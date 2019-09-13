Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции по иску украинского Приватбанка о потере активов в Крыму, сообщили в пресс-службе банка.

Кредитная организация ранее принадлежала Игорю Коломойскому, а затем была национализирована. Через суд банк требует от России 1 млрд долларов.

В феврале Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск, а размер компенсации будет определен позднее.

Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма с Россией, так как у арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков.

После референдума 2014 года украинские банки отказались возвращать вклады жителей Крыма. Самые большие невыполненные обязательства остались у Приватбанка. Вклады, не превышающие 700 тыс. рублей, в итоге возместил Фонд защиты вкладчиков, а на выплату крупных вкладов пошли деньги от продажи имущества Коломойского.