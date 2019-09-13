Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 46 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,24 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 25 тыс. сделок почти на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,14—64,7075 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 71,1275 рубля, уменьшившись также на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,9 тыс. сделок примерно на 306,6 млн евро по курсам от 71,11 до 71,7825 рубля за евро.



Рубль окреп в пятницу к шестинедельным максимумам в паре с долларом, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Оптимизм в «россиянине», безусловно, радует, но вопрос, продлится ли он в понедельник, все-таки остается открытым. Евро при прочих равных выглядит устойчивей в паре с рублем. По итогам недели «европеец» устоял, и это впечатляет», — комментирует эксперт.