Минфин России считает, что начало продаж «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ-н) по новым правилам неплохой, но прошло еще немного времени для оценок, заявил журналистам глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский в кулуарах Московского финансового форума.



«В принципе, пока неплохо. Мы уже видим, что бумаги доступны практически по всей стране, география предложения этих бумаг существенно расширилась. Четыре агента действуют», — сказал Вышковский.

Минфин России 2 сентября выпустил «народные» ОФЗ по новым правилам объемом 15 млрд рублей. Теперь такие облигации можно приобрести не только в Сбербанке и ВТБ, как ранее, но и в Почта Банке, и Промсвязьбанке. В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

«Мы видим и мониторим ситуацию по дистанционному приобретению инструмента. По объему еще рано делать выводы, но по сравнению со среднедневным объемом продаж предыдущего формата бумаг… среднедневные объемы продаж новых бумаг в несколько раз выше. Но пока еще мало времени прошло», — добавил Вышковский.

По его словам, средний чек покупок бумаг различается от агента к агенту. «То есть новые агенты — у них существенно ниже чек и объем продаж. Это не означает плохо. Мы хотим понять, что это на самом деле означает. Это означает то, что клиенты покупают, осуществляют сделки меньшего объема, чем у больших агентов, которые продолжают свою деятельность», — добавил он.