Цены на рынке новостроек РФ после перехода на эскроу-счета в июле выросли почти в полусотне городов. Такие данные содержатся в исследовании, составленном аналитиками портала domofond.ru.

В исследование вошли 63 города РФ с населением больше 250 тыс. человек.

«С 1 июля, после перехода на эскроу-счета, в 48 из 63 рассматриваемых городов цены на первичную недвижимость выросли от 0,1% в Чебоксарах до 4,8% в Москве», — говорится в материалах исследования.

Согласно данным исследования, в возглавляющей рейтинг Москве стоимость 1 кв. м увеличилась с 1 июля на 4,8% — до почти 240,6 тыс. рублей в августе. На втором месте Иркутск, продемонстрировавший рост в 3,6% — до 64,4 тыс. рублей за 1 кв. м. На третьем — Нижний Новгород (рост на 3,4% — до 76,1 тыс. рублей за 1 кв. м). В пятерку городов России с максимальным ростом цен на новостройки также вошли Симферополь (2,8% — до 73,6 тыс. рублей за 1 кв. м) и Сочи (2,7% — до 124,6 тыс. рублей за 1 кв. м).

Как уточнил ТАСС руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, за два прошедших месяца (июль, август) квадратный метр на рынке новостроек России в среднем подорожал на 2,9% — до 72,5 тыс. рублей. «Пока ценовая динамика не сильно отличается от показателей предыдущих периодов. Однако в продаже появилось жилье, которое реализуется по новым правилам, и стоимость квадратного метра там может быть до 10% выше (в зависимости от проекта и локации), чем в аналогичных объектах, где продажи ведутся по старым нормам», — рассказал он. Эксперт также обратил внимание на то, что в июле — августе средние цены на жилье выросли и на вторичном рынке РФ — на 0,8% до 65,3 тыс. рублей за квадратный метр.

«Стоимость на вторичном и первичном рынке всегда взаимосвязана. Повышается цена в новостройке, спрос перетекает на вторичный рынок, вследствие чего увеличивается стоимость и там», — прокомментировал руководитель департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» Ярослав Дарусенков. По его словам, повышение стоимости жилья на вторичном рынке обусловлено изменениями в законодательстве, регулирующем рынок новостроек. «До конца года ожидается, что данная тенденция сохранится», — добавил он.

По данным domofond.ru, за лето снижение цен на новостройки отмечено только в девяти российских городах. Наиболее значительная динамика, в 1%, зафиксирована в Костроме. В июне 1 кв. м здесь стоил 47,0 тыс. рублей, в августе — 46,6 тыс. рублей. На втором месте Белгород — снижение на 0,9% до 60,1 тыс. в августе. На полпроцента упала стоимость «первички» в Саранске и Пензе. В остальных пяти городах снижение незначительное — на 0,1%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Ожидается, что переплату по кредитам застройщики заложат в стоимость квадратного метра. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.