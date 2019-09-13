Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной не признавать подозрительными банковские операции между физлицами, если они платят налог на доход физических лиц (НДФЛ) или налог на профессиональный доход.



Власов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что как депутат Госдумы получает много жалоб от граждан на замораживание средств на их банковских картах. Депутат сослался на одно из положений ЦБ, по которому Банк России обязан выявлять незаконные операции со стороны клиентов.

«Главным критерием в определении, является ли операция подозрительной или нет, служит факт интенсивного оборота наличности у клиента. Со своей стороны считаю, что данный критерий необходимо исключить из перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, которые закреплены в приложении к положению Банка России», — говорится в документе.