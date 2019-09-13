Повседневные расходы россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем и на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Оттолкнувшись от традиционного покупательского июльского дна в августе индекс покупательской активности пошел в рост. Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel, за месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 4,9%, что при минусовой инфляции в 0,2% дает рост более чем на 5%. За год же объем ежедневных трат наших соотечественников увеличился на 11%, что более чем в 2,5 раза превосходит накопленную за период инфляцию в 4,3%», — отмечается в исследовании.

Таким образом, уже третий месяц подряд реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы остаются на самых высоких позициях для анализируемого месяца. Более того, величина реальных расходов в минувшем августе уступила только мартовскому показателю текущего года и оказалась равна майскому значению 2015 года.

«Рост расходов в августе — достаточно традиционное явление: подготовка к новому учебному году и новому сезону в целом. В этом году на фоне минусовой инфляции рост повседневных расходов почти на 5% выглядит, казалось бы, странновато. Официальные органы статистики приводят значительные цифры, свидетельствующие об удешевлении сезонных овощей и фруктов. Однако вместе с тем отмечается и рост цен на многие непродовольственные товары, что подтверждает и индекс покупательской активности россиян. Доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. То есть больше затрат пришлось на непродуктовые категории. И это также сказалось на величине среднего чека, который за месяц вырос почти на 20 рублей», — поясняет президент исследовательского холдинга Андрей Милехин.

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