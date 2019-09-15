Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух жителей города, которые с помощью фирм-однодневок обналичили 500 млн рублей, сообщили журналистам в управлении МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом», — отметили в полиции.

По данным полиции, злоумышленники осуществляли свою деятельность с мая 2015 года по декабрь 2017-го.

«За указанный период обналичено <...> непосредственно через фигурантов 500 млн рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейским удалось установить, что под контролем задержанных находилось около 20 различных фирм-однодневок. Для выяснения всех обстоятельств преступления сотрудники полиции запланировали ряд обысков в доме № 10—12 на Московском проспекте Петербурга, откуда, по версии следователей, фигуранты управляли фирмами, кроме того, там могли сохраниться документы фирм-однодневок.