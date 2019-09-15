Компания «Абсолют Страхование» выпустила мобильное приложение «Абсолют Страхование. Здоровье» для клиентов по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Приложение доступно владельцам смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS, сообщает пресс-служба страховщика.

«Теперь клиенты компании могут оперативно, в режиме онлайн получать полную информацию о своей программе страхования. Функционал приложения позволяет осуществлять поиск на карте с отображением ближайших клиник по геолокации, осуществлять фильтрацию по станциям метро, видам помощи и специализациям врачей», — говорится в релизе компании.

Кроме того, «Абсолют Страхование. Здоровье» позволяет добавлять оценки и комментарии к медицинским организациям и подтверждать оказанные услуги. Также в мобильном приложении застрахованные могут проходить опросы, узнавать об акциях и специальных предложениях.

В приложении действует чат, через который можно получить консультацию по программе страхования и другим вопросам у специалистов компании. В мобильном приложении можно воспользоваться сервисом «телемедицина».

Приложение уже доступно для скачивания в Apple App Store и Google Play.