Банк России видит признаки финансовой пирамиды в деятельности ГК «СоцАгроФинанс», которая в большей степени ориентируется на пенсионеров, давая агрессивную рекламу и обещая гарантированную высокую доходность, рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России — XXI век».
«Мы увидели в деятельности компании внешние признаки финансовой пирамиды. Это не одна компания, это группа компаний. Мы давно на нее обратили внимание, но сама компания была в замершем состоянии какое-то время, и не так давно она начала активно рекламировать свою деятельность и в первую очередь ориентироваться на пенсионеров. Эта группа компаний была в спящем режиме больше года», — сказал он.
«Всех, кого привлекали, большинство это пенсионеры, привлекали под обещание высокой доходности, на сайте и в своих материалах заявляли, что они, во-первых, принимают вклады, а вклады может принимать только кредитная организация. Во-вторых, они гарантируют доходность по этим вкладам, что тоже не может быть правдой. Они прикрывались якобы инвестициями в сельскохозяйственный бизнес», — уточнил Лях.
Он добавил, что «СоцАгроФинанс» дает агрессивную рекламу, у них есть реферальная программа, то есть компания фактически действует по принципу сетевого маркетинга.
По данным СМИ, десятки московских пенсионеров были обмануты фирмой «СоцАгроФинанс».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о махинациях коммерческой фирмы «СоцАгроФинанс» с деньгами пенсионеров в Москве. На прошлой неделе на федеральном канале был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты. Согласно сюжету, за вложенные деньги фирма обещала им прибыль до 40% годовых. Позднее стало известно, что следователи завели дело о мошенничестве после проверки сюжета.