Китайская экономика успешно преодолела негативные последствия торгово-экономической нестабильности на международной арене и в 2019 году обеспечит темпы роста ВВП на запланированном уровне. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.



«У Китая очень мощные внутренние стимулы для роста. С момента мирового кризиса [в 2008 году] экономика нашей страны претерпела крупные структурные изменения, в результате которых потребление и отечественный рынок стали важнейшими факторами развития, — отметил он на пресс-конференции. — Наша страна укрепляет соответствующий потенциал, усиливает механизмы по увеличению степени открытости национальной экономики, повышению интенсивности ее развития. <…> В 2020 году вступает в силу новый закон об иностранных инвестициях — это означает, что в КНР начнут действовать более оптимальные условия для зарубежного капитала. Поэтому у нас будет еще больше возможностей для обеспечения успешного роста».

По словам представителя, за счет стимулирования внутреннего спроса с января по август Китай обеспечил порядка 80% динамики роста ВВП. «В том числе большую роль сыграл национальный потребитель, вклад которого составляет более 60% среди прочих факторов, — уточнил Фу Линхуэй. — Ситуация на рынке занятости Китая стабильная. <…> К тому же сейчас крайне удачный период для перехода на новый этап в отраслевом развитии».

Он подчеркнул, что особо важную роль в поддержании темпов ВВП Китая играют предприятия с применением передовых наукоемких технологий. «С января по август данный сектор продемонстрировал заметный рост, динамика составила 8,4%. Это еще раз свидетельствует об оптимизации отраслевой структуры КНР, — подытожил Фу Линхуэй. — Таким образом, китайская экономика на протяжении текущего года в целом развивалась стабильно, демонстрируя умеренные темпы. Поэтому для выполнения планового показателя [по увеличению национального ВВП] уже существует основа, созданы необходимые условия — мы говорим это с уверенностью».

В Китае наблюдается постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, он продолжил понижаться с 2011 по 2016 год — с 9,2% до 6,7%. В 2017 году темпы, вопреки сложившейся тенденции, повысились до 6,8%, в прошлом — на 6,6%. Согласно официальному прогнозу, динамика экономического развития КНР в 2019 году составит от 6% до 6,5%.