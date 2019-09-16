Российские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,81% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 814,45 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,67% и равнялся 1 378,04 пункта.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский ожидает возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2 800—2 850 пунктов.

«Ключевой новостью на открытии недели, безусловно, является резкий рост нефтяных котировок после атаки на НПЗ Saudi Aramco. В то время как для глобальных рынков рост волатильности нефтяных цен скорее сдерживает аппетит к риску, для российского рынка акций, около 50% объемов которого занимают нефтегазовые компании, сегодняшняя конъюнктура вполне благоприятна», — комментирует эксперт.

По его мнению, заметный рост нефтяных цен может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 800—2 850 пунктов.

Взлет нефтяных цен будет способствовать росту российских акций на открытии торгов за счет бумаг нефтегазового сектора, согласен старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По его прогнозу, волатильность будет повышенной. Вероятным дневным коридором по индексу Мосбиржи он называет предел значений 2 765—2 850 пунктов, по индексу РТС — 1 355—1 395 пунктов.

