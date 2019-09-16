«ЛУКОЙЛ» стал лидером среди 200 крупнейших частных компаний за 2018 год, говорится в рейтинге Forbes . Выручка компании составляет 8,036 трлн рублей. На втором месте рейтинга — компания «Сургутнефтегаз». Ее выручка составила 1,867 трлн рублей. Компания X5 Retail Group с выручкой 1,533 трлн находится на третьем месте. В топ-5 также вошли «Магнит» (1,237 трлн) и «Татнефть» (910,5 млрд).

По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 трлн рублей.

Среди негосударственных нефтяных компаний среднее изменение выручки по сектору — 33%. Лучший результат роста (плюс 62%) у «Нефтисы» (180,4 млрд рублей). Она входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Самый большой рост (в среднем на 60,2%) продемонстрировали угольные компании. Больше всего (на 143%) выросла выручка «Сибирского антрацита» (162,1 млрд рублей) Дмитрия Босова. На втором месте со средним ростом выручки 40,8% оказались строительные компании. Лидером роста стал «Инград» (53 млрд рублей) Романа Авдеева — основного владельца Московского Кредитного Банка. Его выручка увеличилась на 251%.

В других секторах картина такая: лесная промышленность — средний рост выручки 36,8%, IT — 24%, машиностроение — 22,2%, транспорт и химпром — по 21,5%, торговля — 19,8%, нефтехимия — 16,8%, металлургия — 16%, финансы — 15,9%, агропром — 15,3%, фармацевтика — 14,8%, электроэнергетика — 5,8%, телекоммуникации — 5,3%, туризм — 3,7%.

Группа «Альфа-Банк» занимает в рейтинге 23-е место с выручкой 324 млрд рублей. Московский Кредитный Банк (157,1 млрд рублей) — на 63-м месте, Тинькофф Банк (112,6 млрд) занимает 86-е место, Совкомбанк (112 млрд) — 89-е. Также на 141-е место рейтинга попал банк «Россия» (72,4 млрд рублей), банк «Санкт-Петербург» (54,4 млрд) занял 172-е место, банк «Восточный» (50,4 млрд) — 183-е место, банк «Русский Стандарт» (50,3 млрд) — 184-е.