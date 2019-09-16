Общероссийский День открытых дверей Банка России пройдет 28 сентября. Главный финансовый регулятор страны ждет гостей на трех московских площадках, во всех территориальных учреждениях Банка России и некоторых расчетно-кассовых центрах, сообщает пресс-служба ЦБ.

«День открытых дверей — это возможность посетить Центральный банк страны, узнать о прошлом и настоящем финансовой системы России, о российских деньгах и любопытных исторических фактах, связанных с финансами. Запланированные мероприятия будут интересны и взрослым, и детям: пройдут экскурсии, лекции по самым актуальным темам финансовой грамотности, а также викторины и конкурсы, квесты и игры, мастер-классы и даже театральные постановки с финансовыми сюжетами», — отмечается в сообщении.

Для москвичей и гостей столицы будут организованы экскурсии по исторической части архитектурного комплекса Банка России и музейным экспозициям, расположенным в здании на улице Неглинная, д. 12. Гости смогут создать собственный дизайн банкноты, попытаться удержать инфляцию на специальных баланс-качелях, сразиться в турнире «Тайна потерянной копилки» и многое другое.

В самом центре Москвы напротив Кремля (улица Балчуг, д. 2) можно будет увидеть выставочные экспозиции, посвященные истории Банка России, и принять участие в увлекательных играх. А для того чтобы своими глазами увидеть, как происходят сортировка и пересчет наличных денег и уничтожение ветхих банкнот, надо успеть записаться на визит в крупнейший в Европе расчетно-кассовый центр Банка России (Москва, Волоколамское шоссе, д. 75).

На некоторых экскурсиях как в Москве, так и в других городах можно побывать только в составе заранее зарегистрированных организованных групп. Число посетителей по записи ограничено, однако ознакомиться с историей Банка России можно и в другие дни в соответствии с расписанием работы музейно-экспозиционных фондов.