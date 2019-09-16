Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



В частности, на вопрос о том, нужно ли России увеличивать добычу на фоне падения производства нефти в королевстве, министр ответил: «Все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи, на поставки».

Стоимость нефти выросла на 10% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии Нефтяные котировки находятся на максимальных уровнях с апреля — мая.

«Но в настоящее время в мире достаточно коммерческих запасов для того, чтобы в среднесрочной перспективе недостаток нефти, который мы видим, был покрыт поставками из коммерческих запасов. Но, повторю, во многом все будет зависеть от того, на какой период затронут последствия нарушения работы инфраструктуры», — добавил Новак.

Как сообщалось, крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.