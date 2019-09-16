Индексный провайдер MV Index Solutions намерен включить в свой индекс MVIS Russia Index бумаги «Полюса». Доля компании в индексе составит 3%. Как полагают аналитики «БКС Глобал маркетс», это окажет поддержку котировкам золотодобывающей компании и обеспечит приток 35 млн долларов от инвесторов.

Это соответствует двум дням торгов на биржах в Лондоне и Москве, отмечают стратег инвесткомпании Вячеслав Смольянинов и аналитик Василий Мордовцев.

Индекс MVIS Russia отслеживается фондом VanEck Vectors Russia ETF (RSX) — крупнейшим пассивным фондом ETF, ориентированным на Россию, с совокупными активами под управлением в размере 1,15 млрд долларов.

В понедельник, 16 сентября, акции «Полюса» на Московской бирже в лидерах роста. Они торгуются выше 7 726 рублей. С закрытия пятницы их стоимость выросла на 3,6%. На Лондонской бирже расписки компании подорожали на 4% и стоят около 60,17 доллара.