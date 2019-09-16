В сим-картах обнаружена уязвимость, которая позволяет следить за владельцами телефонов, сообщают специалисты по кибербезопасности из компании AdaptiveMobile Security.

Речь идет о вирусе Simjacker. Так, вредоностное СМС-сообщение могут послать с телефона, GSM-модема или компьютера. При его открытии запускается программа S@T Browser, установленная на каждой сим-карте. Злоумышленники могут задавать ей несложные команды. Также вирус отсылает на исходный номер полную информацию о сим-карте, что позволяет злоумышленникам открывать на телефоне браузеры, звонить на другие номера, отправлять текстовые сообщения и так далее. Отправленные с телефона данные не отобразятся во входящих или исходящих.

Специалисты отмечают, что эта уязвимость позволяет заниматься шпионажем, мошенничеством.