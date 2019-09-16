Альфа-Банк запустил для клиентов — держателей карт Mastercard услугу снятия наличных при оплате покупок картой в кассах магазинов. Снять наличные с карт можно во всех торговых точках, подключенных к сервису «Наличные с покупкой», следует из релиза финучреждения.

«Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей, мы считаем важным обеспечить нашим клиентам максимально удобный доступ к наличным деньгам. Возможность получить с карты до пяти тысяч рублей вместе с покупкой позволит нашим клиентам существенно экономить время на снятие небольших сумм», — прокомментировал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты. Предварительно необходимо уведомить кассира о том, что нужно выдать наличные, и ввести ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей, уточнили в Альфа-Банке.