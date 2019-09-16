Оператор фискальных данных (ОФД) «Дримкас» опровергает утечку данных клиентов и получение обращений от них по данному вопросу, заявил РИА Новости руководитель отдела маркетинга оператора Эдуард Сайфуллин.

«Конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД не нарушена. Эти данные передаются по отдельному независимому каналу. За время работы компании утечки информации не зафиксировано и обращений от наших клиентов не поступало», — сказал Сайфуллин.

«Автор статьи указал: «Сервер ОФД «Дримкас» стал общедоступным 9 сентября и пробыл в таком состоянии три дня». Эта информация не соответствует действительности. Указанный сервер не относится к техническим средствам ОФД «Дримкас», — добавил он.

По словам Сайфуллина, вопросы возникли к серверу, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс. Например, данные о подключении кассы к Интернету, об успешном или ошибочном результате загрузки обновления программного обеспечения, версиях программ, количестве обработанных кассиром товаров.

«Технический сервер не имеет отношения к серверам ОФД «Дримкас», эти сервера изолированы друг от друга и относятся к разным каналам передачи информации», — подчеркнул представитель ОФД. Компания проводит дополнительный аудит с привлечением внешних специализированных компаний и модернизирует систему безопасности. По окончании работ оповестит о результатах.

Ранее в понедельник стало известно, что около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.