Компании O1 Group Finance и O1 Group Limited бизнесмена Бориса Минца подали кассационные жалобы на судебные акты двух инстанций, которые восстановили их задолженность перед банком «ФК Открытие» в общем размере более 37 млрд рублей. Арбитражный суд Московского округа пока оставил их без движения.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по иску «ФК Открытие» признал незаконными ряд его сделок со структурами Минца накануне объявления о санации банка в августе 2017 года. Суд применил последствия недействительности сделок, восстановив задолженность перед банком по четырем кредитным договорам заемщиков O1 Group Limited, ООО «Семела» и ООО «Лира» в размере более 3,2 млрд рублей и около 453,3 млн долларов.

Также суд восстановил задолженность компании Rebusia Holdings Ltd по облигациям в размере более 4,5 млрд рублей и соответствующие договоры, обеспечивавшие обязательства заемщиков. Банк «ФК Открытие» должен вернуть ответчикам 34 млн облигаций O1 Group Finance.