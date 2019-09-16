Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,53% и составил 2 834,32 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,98%, до отметки 1 396,09.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1%, «Газпрома» — на 1,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,38%, «АЛРОСы» — на 2,1%, Московской биржи — на 0,57%.



«Российский фондовый рынок в понедельник потянулся вверх вслед за нефтью. Сложно было бы придумать драйвер мощнее, инвесторы им отлично воспользовались. Индекс Мосбиржи поднялся к 2 822 пунктам, завтра участников рынка ждет сопротивление на уровне 2 825 пунктов, над ним — и 2 840 пунктов. Индекс РТС сегодня в отличниках биржевого роста, рядом с 1 400 пунктами, но успешная атака на этот рубеж, как думается, все-таки случится не прямо сейчас и не завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

