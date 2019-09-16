Средний чек в августе вырос на 3,5% по сравнению с июлем 2019 года и составил 565 рублей. С начала года средний чек вырос на 5,2%. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«При отрицательном показателе инфляции в минус 0,2% такой рост выглядит более чем впечатляющим. За год размер среднего чека также вырос, причем опережающими официальную инфляцию темпами. По сравнению с августом прошлого года чек прибавил 5,2% при официальной накопленной за этот период инфляции в 4,3%», — отмечается в сообщении.

Эксперты указывают, что на фоне продолжившегося сезонного снижения цен на овощи и фрукты дорожали некоторые непродовольственные товары, что и привело к росту величины среднего чека и в целом к увеличению объема повседневных расходов потребителей.

Средний чек в августе вырос во всех регионах страны. Самый значительный рост был отмечен на Урале — на 5,4%. В Москве чек за месяц прибавил 0,4% и вырос до 710 рублей, в Санкт-Петербурге — снизился на 0,6%, до 694 рублей.