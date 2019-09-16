Платежная система «Мир» и Газпромбанк запустили совместную акцию «Мир ждет своих героев». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Каждый месяц среди участников будет разыгрываться главный приз — игровой ноутбук, еженедельно — игровые устройства, онлайн- и настольные игры.

Для участия в розыгрыше главного приза нужно оплачивать покупки картой «Мир» / «Мир-Maestro» / «Мир-JCB» Газпромбанка, остальные игровые призы можно выиграть, выполняя еженедельные задания, указанные на сайте акции. На сайте запущена онлайн-игра, участники которой смогут выиграть денежные призы до 1 тыс. рублей.

Период совершения покупок — с 16 сентября по 15 декабря 2019 года включительно.