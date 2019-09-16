Райффайзенбанк запустил сервис в «Райффайзен-Онлайне», благодаря которому можно заказать и получить справки по ряду банковских продуктов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В приложении можно получить справку о состоянии счета, потребительского кредита, ипотеки, автокредита, кредитных карт, вкладов. Можно также заказать справку по нескольким продуктам, например «о наличии счетов с указанием баланса».

Справку можно заказать на экране «Еще», перейдя в раздел «Справки и документы», а также из карточки продукта. Второй способ подходит для открытых продуктов, справки по закрытым можно заказать только в разделе «Справки и документы».

Отслеживать статус исполнения заказа можно в разделе «Справки и документы», а время ожидания зависит от типа выбранной справки. О готовности документа сообщит push-уведомление. Готовые справки можно скачать в электронном виде.