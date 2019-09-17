Кредиторы экс-совладельца АО «Сибмост», депутата заксобрания Новосибирской области Владислава Кошкина добились отмены решения о заключении c ним мирового соглашения, сообщает «Коммерсант» . Дело отправлено в Арбитражный суд Новосибирской области для возобновления процедуры банкротства. Решение принято по искам Экспобанка и банка «Открытие».

По словам арбитражного управляющего Кошкина Ивана Бондара, все мелкие кредиторы считают, что их права были нарушены. По его мнению, права не были нарушены, и основной кредитор Сбербанк сделал все правильно, дав возможность должнику рассчитаться. Бондар не исключил, что это решение кассационной инстанции будет оспорено должником.

ФАС согласовала ходатайство Сбербанка о покупке 51% акций «Сибмоста» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении 51% акций АО «Сибмост», следует из картотеки материалов ведомства.

Дело о банкротстве Кошкина было возбуждено в 2017 году по иску Экспобанка. Тогда же иск о банкротстве был подан и в отношении основного на тот момент совладельца «Сибмоста» Альберта Кошкина. Банк заявил о долге 178 млн рублей. В реестр требований Владислава Кошкина были включены требования на сумму более 6,6 млрд рублей, в реестр требований кредиторов Альберта Кошкина — на 4,8 млрд. Кошкины выступали поручителями по кредитам «Сибмоста». По условиям мирового соглашения, должники должны рассчитаться с долгами за 12 лет.

В Экспобанке сообщили, что не согласны с решением об утверждении мирового соглашения: «Фактически суд первой инстанции освободил Кошкиных от исполнения обязательств, простив 55% долга и установив график погашения на 12 лет с фактическим перерывом на три года». В банке отметили, что мировое соглашение затрагивает интересы кредиторов «Сибмоста», которое должно исполнять обязательства Кошкиных в ущерб своим кредиторам.

Владислав Кошкин сообщил, что планирует оспаривать решение кассации.