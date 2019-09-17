Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за американских санкций против него не может получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy еще до введения санкций, сообщает РБК . Информация об этом стала известна из решения Высокого суда Англии и Уэльса, который признал, что институт вторичных санкций США (риск применения американских санкций против зарубежных лиц за сделки с «токсичными» россиянами) фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица.

Это важный прецедент, считают эксперты, он опасен для российских бизнесменов и компаний, попавших в американские санкционные списки.

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

В апреле 2018 года Вексельберг был внесен в черный список американского Минфина (SDN-лист). По закону CAATSA 2017 года за совершение существенных финансовых трансакций в интересах Вексельберга любой иностранный банк может лишиться доступа к американской финансовой системе.

Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму 30 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов). Сейчас у Cynergy образовалась задолженность перед LIL по невыплаченным процентам на сумму 3,6 млн фунтов стерлингов.

В CBL объяснили прекращение выплат структуре Вексельберга тем, что это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы британскому банку существенный ущерб, так как у него есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США. CBL указал, что, согласно договору о займе с Lamesa, неплатеж не является неисполнением обязательств по договору, если трансакции не могут быть осуществлены в силу обязательств перед законом. В CBL дали понять, что задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность — для этого либо Вексельберг должен быть исключен из санкционного списка, либо он должен утратить контроль над Lamesa, либо должно измениться американское законодательство, либо, наконец, Минфин США должен выдать CBL специальную лицензию на осуществление выплат в пользу Lamesa.

Юристы LIL не согласились с такими объяснениями — санкции США не распространяются на территорию Англии, откуда должны производиться выплаты в адрес LIL в фунтах стерлингов. Однако суд встал на сторону CBL, посчитав, что к британскому банку действительно могут быть применены американские вторичные санкции и что CBL обязан подчиняться американскому режиму.