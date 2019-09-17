Рубль дешевеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 1 копейку, а евро дорожал на 2 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,16 рубля (плюс почти 12 копеек), курс евро — 70,61 рубля (плюс примерно 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты. В том числе и потому, что повышаются риски того, что ФРС не пойдет на снижение ставки, поскольку рост цен на нефть неизбежно приведет к подъему инфляции в Штатах, пояснял он.

«Благодаря росту нефти вслед за акциями в понедельник вырос и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подешевел до 64,045 рубля (-29,25 копейки), а европейская валюта снизилась до 70,4375 рубля (-84,5 копейки). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары евро/доллар с 1,107 до 1,1. Продолжающийся утром рост нефтяных котировок будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,4—64,7 рубля, для европейской валюты — 69,7—71,1 рубля», — прогнозировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.