Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита. Для участников зарплатного проекта он составит 10% вместо 15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 по 20 января 2020 года.



Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.



Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru.