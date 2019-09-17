В Москве открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Третий специализированный офис банка в столице находится по адресу: ул. Щипок, д. 11, стр. 1.



«Специалисты банка проконсультируют по условиям ипотечных программ, помогут рассчитать стоимость кредита и оформить договор купли-продажи. Также в офисе клиенты могут получить подробную информацию о риелторских, страховых компаниях и застройщиках — партнерах банка в регионе, ознакомиться с их предложениями и воспользоваться ими», — говорится в релизе.

Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика. Теперь подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту заемщик может дистанционно. Платеж по кредиту можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране, независимо от места выдачи ипотечного займа, отмечают в банке.

Сегодня специализированные ипотечные центры Альфа-Банка в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и Краснодаре, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Перми обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме «одного окна».

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Клиенты могут получить ипотечный кредит на покупку квартиры по ставке от 8,89%.