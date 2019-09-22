МТС Банк упростил условия получения беззалогового займа «Кредит Лайт». Теперь для владельцев бизнеса стали доступны кредитные средства без выезда на место ведения бизнеса — на основе бухгалтерской отчетности. Минимальная процентная ставка по займу «Кредит Лайт» снижена до 15,5% с 16,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица с долей участия не менее 25% или с наибольшей долей участия в уставном капитале среди всех соучредителей могут получить денежные средства в размере до 3 млн рублей на любые потребительские цели без залога и выезда на место ведения бизнеса, а также с сокращенным пакетом документов — на основе официальной бухгалтерской отчетности компании», — говорится в релизе.

Обновленный «Кредит Лайт» создан для тех предпринимателей, которым необходимы денежные средства для личного использования, и при этом им не выгодно для этих целей задействовать оборотные средства предприятия. В таких случаях дополнительное финансирование можно получить на потребительские цели — в этом случае заемщику не нужно отчитываться за их использование.

«Кредит Лайт» с облегченным пакетом документов и без выезда на место ведения бизнеса: минимальная процентная ставка по займу составляет 16% годовых, максимальная — 19%. Сумма кредита — от 0,5 млн до 3 млн рублей.

«Кредит Лайт» с предоставлением полного пакета документов и выездом на место ведения бизнеса: минимальная процентная ставка по займу снижена до 15,5% с 16,5% годовых, максимальная составляет 17,5%. Сумма кредита — от 0,5 млн до 5 млн рублей.

При подключении расчетно-кассового обслуживания (РКО) МТС Банка максимальная процентная ставка по кредиту снижается на 1—3 процентных пункта в зависимости от выбранной программы обслуживания счета.

Комиссия за выдачу «Кредита Лайт» не взимается, досрочное погашение предусмотрено в любом объеме без комиссии. Срок кредитования — от 13, 24 или 36 месяцев.