Банк «Русский Стандарт» открыл новый дополнительный мини-офис в подмосковном городе Мытищи, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Шараповский пр-д, д. 2 (ТРК «Красный Кит»).

«В новом мини-офисе клиенты смогут открыть и пополнить депозит, оформить или погасить кредит, приобрести кредитную карту, открыть дебетовые карты в рамках пакетов услуг «Банк в кармане», оперативно отправить денежный перевод, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, купить подарочные карты, воспользоваться банкоматом и многое другое», — говорится в релизе.

Мини-офис будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00.

Клиентам мини-офисов доступен полный комплекс финансовых услуг и сервисов, привычный для посетителей классических офисов.



Новое отделение дополнит географию офисов банка «Русский Стандарт». Региональная сеть представлена на территории 57 субъектов РФ. Подразделения банка присутствуют в 86 городах — это 156 офисов банка по всей стране.