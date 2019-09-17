Депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Голосование состоялось во вторник на пленарном заседании в Страсбурге, трансляция которого велась на сайте Европарламента.

За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Ранее ее кандидатуру поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам. Теперь лидеры стран — членов ЕС на саммите 17—18 октября должны утвердить ее назначение.

Саммит ЕС 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. На этом посту она должна сменить 1 ноября итальянца Марио Драги.

Сразу после решения саммита Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.

Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, кандидатуру Лагард поддержал президент республики Эмманюэль Макрон. По его мнению, она весьма успешно справилась с обязанностями в Международном валютном фонде, который возглавила в 2011 году. Затем она стала первой женщиной на посту директора-распорядителя МВФ и была переизбрана на второй срок.



Журнал Forbes в 2018 году включил француженку в первую тройку самых влиятельных женщин планеты. До назначения в МВФ она несколько лет возглавляла французское Министерство экономики и финансов. По мнению экономических аналитиков, это главное правительственное ведомство не имело столь компетентного руководителя с тех времен, когда его главой в конце 1990-х был Доминик Стросс-Кан.

Французские эксперты прогнозируют, что с ее приходом к руководству ЕЦБ Париж получит новые возможности влиять на европейскую валютную политику.