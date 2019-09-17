Курс доллара к концу года может подняться до 65 рублей из-за сезонного оттока капитала, но в ближайшем будущем справедливым для рубля коридором может стать уровень 62,5—63,5 за доллар, прогнозирует руководитель валютно-финансового департамента Citi Россия Денис Коршилов.

Во вторник доллар торгуется около уровня 64 рублей, российская валюта корректируется вниз к доллару после заметного укрепления по итогам торгов понедельника, вызванного скачком цен на нефть после атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

«С моей точки зрения, с точки зрения трейдера, справедливым для рубля является коридор 62,5—63,5 (к доллару. — Прим. ред.) в ближайшем будущем. Конечно, к концу года из-за сезонного оттока капитала рубль может ослабнуть до 65, но в целом нормальное для него значение должно быть 62,5—63,5, как нам кажется, при сохранении бюджетного правила на текущих уровнях», — сказал Коршилов журналистам.

Он отметил, что одним из факторов укрепления рубля могло бы стать улучшение геополитического фона, в частности если будет согласована встреча в «нормандском формате» по урегулированию украинского кризиса.

«Что касается курсовых ориентиров, все происходит в этом году закономерно, в июле-августе 2019 года рубль предсказуемо ослаб из-за больших дивидендных выплат и вызванного этим оттока капитала из страны. Сейчас дивидендные выплаты сошли на нет, мы видим интерес иностранных инвесторов к нашей валюте», — обратил внимание эксперт.

При этом он заметил, что рубль — одна из редких валют, которая с начала 2019 года по текущий момент укрепилась, а не ослабла в силу того, что у нас очень высокая процентная ставка в реальном и номинальном выражении по отношению к другим развивающимся рынкам.