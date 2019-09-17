Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов, вводящих систему электронных трудовых книжек, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон об электронных трудовых книжках избавит бизнес от излишних трудозатрат, а для работников сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже.

В случае окончательного принятия поправок с 1 января 2021 года работодатели будут вести трудовые книжки на бумажном носителе только в отношении сотрудников, которые до конца 2020 года подадут об этом соответствующее письменное заявление. Остальным трудовые книжки выдадут на руки, а работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. Все новые сведения будут храниться только в электронном виде.

ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года Закон об электронных трудовых книжках должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Так, первый законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс России, второй — в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Предусматривается, что в Пенсионный фонд России будут сообщаться данные, связанные с местом работы, должностью, перемещениями с одной должности на другую того или иного гражданина.