Второй ежегодный форум финтех-инноваций FinTech Power 2019 состоится 25 сентября в Москве.

Мероприятие объединяет российских и международных лидеров FinTech, профессиональных инноваторов и компании-стартапы, инвесторов и перспективные финтех-проекты, экспертов в области финансовых технологий, профессиональные ассоциации, акселераторы и инновационные центры. Среди участников будут представители финансового сектора, интернет-компании, лидеры IT, социальные сети, мобильные операторы и ретейл.

Программа форума отразит текущие и предстоящие изменения в области финансовых технологий и включает актуальные темы: от Lifestyle banking и открытых API до последних разработок в направлениях машинного обучения, нейросетей, цифровой идентичности, искусственного интеллекта, робоэдвайзинга, борьбы с кибермошенничеством и платежных инноваций.

На форуме будут представлены лучшие практики и кейсы внедрения прорывных решений, примеры создания эффективных коллабораций, новых бизнес-моделей и экосистем. Мероприятие также включает питч-сессию — финальную часть конкурса финтех-стартапов. Свои проекты представят пять стартапов, прошедших предварительный отбор.

Место проведения: технополис «Москва».