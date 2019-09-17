Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Абсолютно безопасных средств связи не существует. Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли создание мессенджеров на базе квантовых технологий для госслужащих в России, он сказал: «Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история».

«Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал спецпредставитель президента РФ.

Он добавил, что сам пользуется обоими мессенджерами.