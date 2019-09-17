Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,47% и составил 2 820,86 пункта. Индекс РТС опустился на 1,05%, до отметки 1 381,5.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — просели на 0,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,56%, «АЛРОСы» — на 0,96%, Московской биржи — на 0,72%.



«Индекс Мосбиржи чуть корректируется, и очевидно, что без внешней поддержки восхождение не продолжится, хотя стоит признать, что собственных корпоративных историй предостаточно. Однако этого не хватит, чтобы перезапустить рост. Индекс Мосбиржи пока попробует закрепиться в пределах 2 800—2 840 пунктов, но если драйверов не появится в ближайшее время, завтра индикатор начнет сползать ниже 2 800. Индекс РТС, в свою очередь, корректируется заметнее за счет смены настроений в валютном секторе и стремится в область 1 370—1 380 пунктов. Завтра утром этот диапазон останется актуальным», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

