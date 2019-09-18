Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка предоставит финансовой системе 75 млрд долларов в среду для поддержания ставки в диапазоне 2—2,25%, следует из заявления ФРБ.

Ранее сообщалось, что ФРС снизила ставку впервые за 10 лет в конце июля на 0,25 процентного пункта, до 2—2,25%. Большинство экспертов также ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно.

«Федеральный резервный банк Нью-Йорка проведет операцию РЕПО овернайт… до среды… на общую сумму до 75 миллиардов долларов… для поддержания ставки кредитования через федеральные фонды в целевом диапазоне 2–2,25%», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Газета Wall Street Journal уточняет, что ФРБ Нью-Йорка во вторник утром решил влить 53 млрд долларов в банковскую систему через трансакции при помощи операций РЕПО. В среду банк внесет уже до 75 млрд.