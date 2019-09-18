Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают избавляться от акций Объединенной вагонной компании (ОВК), сообщает «Коммерсант» . Эти бумаги выпали из первого котировального списка биржи, и НПФ вынуждены избавляться от них для соответствия требованиям инвестирования.

В конце прошлой недели прошла сделка с акциями ОВК на 3,3 млрд рублей. За минуту в течение одного торгового дня были проданы 7,8% ОВК, свидетельствуют данные Московской биржи. Сделки по пенсионным накоплениям проходят только на бирже в режиме анонимных торгов. Таким образом, продажа акций ОВК могла быть осуществлена именно НПФ.

Крупные сделки фондов, совершаемые на бирже, ранее вызывали вопросы регулятора. От некоторых акций компаний и банков НПФ стремятся избавиться, но при единовременной продаже такого объема это может привести к снижению стоимости актива.

Куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова намеревается подготовить ряд регуляторных предложений, в частности, дать возможность НПФ совершать внебиржевые сделки или в рамках аукциона на бирже. «Нам все-таки хочется, чтобы это был биржевой рынок, но режим переговорных сделок», — заявил в минувший четверг в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ Владимир Чистюхин.