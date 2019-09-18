В дни работы форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 будут организованы спортивные мероприятия для его участников.

9 октября программу форума откроет спортивный вечер. Участники смогут поиграть в мини-гольф, пляжный футбол и мини-футбол, пинг-понг, стритбол. Также пройдет турнир по пляжному волейболу.

На второй день, 10 октября, пройдет традиционный финтех-забег на пять километров по набережной Олимпийского парка Сочи. Старт забега — в 7:00.

11 октября, после завершения деловой программы форума, на льду спортивной арены «Шайба» состоится хоккейный матч между командами «Финополис» и «Мир». В матче сыграют представители Банка России, Сбербанка, платежной системы «Мир» и других компаний – участников форума. Начало игры — в 19:30.

Подробности деловой и спортивной программ форума можно узнать на официальном сайте Finopolis 2019 и в личном кабинете участника.