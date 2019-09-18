Банк «Развитие-Столица» понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Вклад «Максимальный доход» (от 500 тыс. рублей или 10 тыс. долларов) открывается в рублях под 6—7,25% (ранее — под 6—7,5%), в долларах — под 1—2,25% годовых (вместо 1—2,5%).

«Мультивалютный» (от 1,5 млн рублей или 25 тыс. долларов) в рублях оформляется под 6—7% (ранее — под 6—7,25%), в долларах — под 1,5—2,25% годовых (прежде — под 1,5—2,4%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (от 500 тыс. рублей) привлекается под 5,5—6,5% годовых (вместо 5,5—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов составляет от 31 до 500 дней. Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.