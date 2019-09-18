Россия заняла 12-е место по общим результатам проекта «Индекс готовности стран к будущему — 2019», в котором участвовали страны G20, при этом в тройку лидеров вошли США, Германия и Великобритания. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМа и международного дискуссионного клуба «Валдай».

Индекс составлен на основе статистических данных и экспертных опросов и охватывает десять сфер: технологии, экономика, образование, наука, общество, культура и коммуникации, ресурсы и экология, суверенитет и безопасность, система управления, международное влияние.

Как указано в рейтинге, самую высокую строчку (восьмое место из 20) Россия заняла в сфере суверенитета и безопасности, в десятку РФ вошла в сферах образования и культуры и коммуникаций, 11-е место она заняла в сферах науки и систем управления, 12-е — в сферах технологий и общества, 17-е — в экономике, а самую низкую позицию заняла в сфере ресурсов и экологии.



По результатам исследования, в тройку лидеров индекса вошли США (100 баллов), Германия (93 балла) и Великобритания (88 баллов). На четвертом месте расположилась Япония (87 баллов), на пятом — Южная Корея (74 балла), на шестом — Евросоюз (74 балла), на седьмом — Канада (71 балл), на восьмом — Франция (70 баллов), на девятом — Австралия (66 баллов), на десятом — Китай (63 балла). В свою очередь, Россия заняла 12-е место в общем рейтинге (38 баллов).

«Большинство стран в сводном индексе укрепились. Из тех, кто значимо ослаб, — Германия и Великобритания и еще Мексика — с 16 до 12 баллов. Остальные выглядят неплохо с точки зрения динамики. В прорыве оказалась Индонезия, в провале — Южно-Африканская Республика… В плане стагнации можно назвать Индию, Австралию, Канаду, Евросоюз в целом и Корею… Те, кто укрепил свои позиции, — США, Франция, Китайская Народная Республика, РФ, Турция, Италия, Бразилия, Аргентина и Саудовская Аравия», — сказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров на презентации результатов исследования.

Третья волна индекса готовности к будущему будет не позже 2021 года.

