Всплеск цен на нефть после атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии был разовым, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он не ожидает длительных негативных последствий для нефтяного рынка.



«Это разовый всплеск. Если поставки будут полностью восстановлены, то долгосрочных негативных последствий ожидать не стоит», — сказал Греф журналистам после заседания наблюдательного совета Сбербанка.

«Другой вопрос в том, что сегодняшняя цена на нефть достаточно высокая, это позволяет выбрасывать на рынок большое количество нефти и разрабатывать месторождения, которые в обычных условиях были бы нерентабельны», — добавил глава Сбербанка, уточнив, что это создает давление на нефтяной рынок.

В ночь на 14 сентября НПЗ Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии примерно вдвое и резкому скачку цен не нефть. Эксперты не исключали, что цены на нефть могут вырасти и до 100 долларов за баррель, если в течение 30 дней ситуация с саудовскими НПЗ не нормализуется. Однако на максимуме в понедельник, 16 сентября, стоимость ноябрьских контрактов на Brent в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднималась до 71,95 доллара.