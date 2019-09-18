Ставки по ипотеке за период с января по август 2019 года продолжают снижение. В августе к началу года оно составило 0,2—2 процентных пункта. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«В сентябре — октябре 2018 года процентная ставка по ИЖК в рублях достигала исторического минимума, после чего наблюдался некоторый ее рост, а с мая текущего года процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам возобновила снижение (до 10,24% в июле). Мониторинг заявленных ипотечных процентных ставок за январь — август 2019 года показал в основном их снижение в августе по сравнению с январем в диапазоне 0,2—2,0 процентных пункта», — говорится в сообщении.

Также в этом году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года население стало брать более крупные ипотечные кредиты. За январь — июль 2019 года было выдано 676 тыс. новых кредитов на сумму 1,5 трлн рублей. Это ниже, чем за январь — июль 2018 года, в количественном выражении на 13,9% и в денежном измерении — на 4,5%.