Большинство россиян (73%) считают, что премии и бонусы являются лучшей мотивацией на рабочем месте, 56% —13-ю зарплату, 41% — социальный пакет, четверть — предпочли бы получить в качестве вознаграждения дополнительные выходные или отгулы. Таковы результаты августовского опроса Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что для 15% желаемым поощрением являются ценные подарки, а 14% работающих считают хорошим методом мотивации оплату обучения работодателем.



Согласно данным опроса, чаще всего работодатели используют премии и бонусы для мотивации работников (52%), больше четверти респондентов (27%) отметили распространенность соцпакета на работе, каждый пятый (21%) — корпоративные мероприятия, 15% — дополнительные отгулы и выходные, 14% — 13-ю зарплату.

Четверть опрошенных (26%) отметили, что в их социальный пакет входит полис дополнительного медицинского страхования. Реже в соцпакет включаются оплата питания (14%), проезда (11%), мобильной связи (11%) и обучения (10%), предоставление льготных путевок для сотрудников и их детей (10%).

Часть отметила, что в их социальный пакет входят предоставление работодателем кредита (8%), оплата жилья (4%) и транспорта (4%), а также абонементы в бассейн и фитнес-центр (3%). Больше всего в составе социального пакета работающие россияне хотели бы видеть льготные путевки для себя и детей (47%), а также ДМС (45%).