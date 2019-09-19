Персональные данные собственников не окажутся в распоряжении третьих лиц в онлайн-режиме в результате запуска сервиса оперативной выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

В начале сентября ведомство запустило онлайн-сервис оперативной выдачи сведений из ЕГРН. Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц.

«В рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников. Есть сведения ограниченного доступа — например, о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по закону информацию обо всех объектах недвижимости, принадлежащих конкретному лицу, могут получить только собственники, а также их доверенные лица. Кроме того, она предоставляется по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций, «то есть только тех лиц, которые прямо поименованы в законе о регистрации недвижимости, и только в рамках непосредственной работы с объектами или их собственником в связке с конкретными делами». Отмечается, что владелец недвижимости также может запросить в МФЦ или на сайте Росреестра справку о лицах, интересовавшихся его недвижимостью.

Онлайн-сервис заработал в пилотном режиме в 51 из 85 регионов России. После перехода на ЕГРН всех субъектов, который, по планам, произойдет в I квартале 2020 года, платформа будет доступна всем жителям страны. Сервис позволяет получить выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, переходе прав, зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве и кадастровый план территории. В соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.