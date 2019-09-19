Российские фондовые индексы в четверг открылись разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 815,76 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,04% и равнялся 1 382,66 пункта.

Основным препятствием росту индекса Мосбиржи с утра стали снижающиеся на 0,3% американские фьючерсы и опять упавшая нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Ждем сегодняшнего открытия рынка вблизи вчерашнего закрытия, а потом, если внешний фон начнет улучшаться, российский рынок акций последует за ним», — прогнозировал перед открытием биржи эксперт.



Запасы нефти в США возросли на 1 млн баррелей, в то время как аналитики ждали снижения на 2,5 млн, поясняет Антонов. Однако в нынешних условиях это совсем не повод для того, чтобы нефть уходила в район 63 доллара за баррель, полагает он.

«Снятие с повестки дня вопроса об отмене санкций в отношении Ирана, премия за риск повторения подобных атак и сильно попорченные взлетом нефти в понедельник шкуры «медведей» — все это говорит о том, что нефть должна стоить как минимум дороже 65 долларов», — заключает эксперт.