МТС Банк расширил возможности онлайн-сервиса по покупке и продаже валюты, сообщает пресс-служба кредитной организации. Помимо основных валют (доллар США и евро) в систему FX-Online добавлены наиболее востребованные на территории России валюты: китайский юань, английский фунт стерлингов, швейцарский франк (CHF), японская иена.



«Теперь мы имеем в наборе инструментов основные валюты, вызывающие наибольший интерес клиентов. Специфика такова, что в Дальневосточном регионе наиболее востребованы юань и иена, а в Северо-Западном — швейцарский франк и евро. Добавление новых валют значительно увеличит привлекательность конверсионных операций через онлайн-платформу банка», — прокомментировал директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

С FX-Online удобно проводить конверсионные операции по рыночному курсу с любого компьютера, подключенного к Интернету, с 9:30 до 19:00, с понедельника по пятницу.

Напомним, в прошлом году МТС Банк запустил онлайн-сервис конверсионных операций для юридических лиц FX-online, позволяющий российским компаниям — клиентам МТС Банка торговать валютой по рыночному курсу в режиме реального времени. Зачисление и списание средств со счетов совершаются мгновенно, в один клик, без подписи и отправки распоряжений.