ЦБ установил официальные курсы валют на 20 сентября.

Курс доллара понизился на 20,91 копейки, составив 64,2199 рубля (64,429 рубля на 19 сентября). Курс евро снизился на 30,18 копейки до 70,9373 рубля (71,2391 рубля на 19 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:28 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,16 рубля (плюс 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,96 рубля (плюс 22 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,13—64,34 рубля за доллар и 70,81—71,04 рубля за евро.