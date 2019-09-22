В Интернете набирают популярность «Госплатформы по заработку», ссылки на которые распространяются посредством таргетированной рекламы в социальных сетях. Как правило, платформы эксплуатируют в своем названии имена крупных финансовых организаций, при этом содержание фейковых страниц абсолютно идентично, рассказал ведущий аналитик компании «Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline) Александр Вураско.



«Предложение легких денег является одним из самых распространенных приемов сетевых мошенников. Самый «горячий» пример — распространение фейковых сайтов с общим наименованием «Госплатформа по заработку», — отмечает эксперт.

Сайты позиционируют себя как «государственная платформа, разработанная совместно с правительством РФ» и часто используют в своем названии упоминания известных брендов, работающих на финансовом рынке. Однако если заглянуть на официальный сайт любой из этих компаний, упоминания о таком ресурсе там нет, замечает аналитик.

«Злоумышленники предлагают передать им ваши персональные данные, включающие номер телефона. Таким образом мошенники получают в свое распоряжение данные потенциальных жертв, ищущих легких денег. Оставляя на сайте свое имя и контактный номер, вы автоматически записываете себя в группу риска: вполне возможно, что ваши данные еще долго будут передаваться от одного злоумышленника к другому с разными целями (например, вашим номером телефона могут воспользоваться фальшивые представители банка или обычные спамеры)», — объясняет Вураско.

Кроме того, ответив на все необходимые вопросы и предоставив персональные данные, жертва обнаруживает, что для получения выплаты ей требуется оформить временный «номер социального страхования», стоимость которого составляет примерно 10 долларов США. Естественно, никаких выплат посетитель сайта не получит, зато счет злоумышленников пополнится на 10 долларов. Помимо этого, в их распоряжении окажутся сведения о банковской карте, добавляет аналитик.

Определить мошеннический сайт за красивой картинкой может любой пользователь, говорит эксперт. «Первым маркером является обещание крупного заработка. Сайты «Госплатфомы по заработку» предлагают зарабатывать от 15 тысяч рублей в день. Ни одна инвестиционная платформа не предполагает такого уровня доходности на начальном этапе. Следующий признак — сообщение о том, что желающему заработать денег практически ничего не требуется делать. «Платформа все сделает за вас», — красноречиво говорит сайт. По сути, вам предлагают заработать деньги из воздуха», — поясняет специалист «Инфосекьюрити».

Помимо всего прочего, сайт располагается на бесплатной хостинговой платформе и создан в онлайн-конструкторе сайтов.

Специалисты «Инфосекьюрити», ГК Softline предупреждают о необходимости проверять подлинность любого ресурса, информация о котором распространяется в Интернете. Увидев хотя бы один из маркеров мошеннического сайта, лучше отказаться от его посещения либо изучить подробную информацию о нем в нескольких источниках.